Hipólito Mejía respalda revisión de DR-CAFTA

Katheryn Luna

Santo Domingo

El ex presidente de la República, Hipólito Mejía, respaldó la revisión del tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), aunque consideró que el problema del sector agropecuario es que en el país se ha descuidado el campo.

Durante una reunión con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas (Confenagro), Mejía pidió un diálogo con el ex mandatario Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina para discutir a profundidad el tema de la revisión.

Como parte de una agenda de visitas en apoyo a la revisión del tratado, los directivos de Confenagro se reunieron con el expresidente Mejía, a quienes definieron como un aliado del sector.

El ex presidente consideró que la confederación de productores está en la vía correcta de pedir revisión, ya que ahora existe un entorno favorable en los Estados Unidos para ello. Sin embargo, dijo que el problema no está en el DR-CAFTA porque hay productos que se importan de países que no tiene el tratado y no debe de confundirse.

“Pero creo que es correcto la posición de ustedes, aunque sea un ejercicio para mantenerlo en el aire, porque de hecho ya hay una comisión del Gobierno para eso y nos alegramos y creo que es una gran cosa, ojalá que se consiga, y reitero más ahora que hay un entorno favorable en los Estados Unidos”, apuntó Mejía.

El ex mandatario Hipólito Mejía indicó que el sector agropecuario se ve afectado porque se ha descuidado el campo dominicano, por lo que ve correcto un cara a cara junto al mandatario Danilo Medina y el ex presidente Fernández.

Lucha

Erick Rivero, presidente de Confenagro, dijo que desde hace años han estado luchando por la revisión y que no es un secreto que esos acuerdos han lesionado de manera importante el campo dominicano, sobre todo “los sectores sensibles que son los que aportan el alimento”.

Sostuvo que hay que reconocer que cada día ganan más espacios las importaciones, sobre todo las que no aportan a la alimentación adecuada del pueblo.

“Porque con la falta de normativa están importando y se están sustituyendo alimentos tradicionales de los dominicanos por fórmulas y por componentes que no son necesariamente los que estamos produciendo en el país, con muchas condiciones, muchos sacrificios y años de tradición de producción agropecuaria”, indicó.

En el encuentro estuvieron presentes productores de habichuela, cebolla, ajo, leche, caña de azúcar y otros rubros de la vida productiva nacional.