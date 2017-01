¿Es importante el mercado de capitales?

José Antonio Fonseca

La pregunta es sumamente relevante para nuestro país, donde nuestra economía y nuestro mercado están creciendo a un ritmo vigoroso. Pero, ¿es realmente importante el mercado de capitales? o ¿esto es solo una moda pasajera de un grupo de empresarios? Los mercados de capitales juegan un rol esencial en las economías de los países al promover la actividad económica, mediante una mejor asignación de los recursos entre quienes buscan financiarse, y quienes buscan opciones para invertir o ahorrar sus excedentes. Esta asignación ocurre típicamente en el mercado primario de bonos, acciones, titulizaciones (securitization), etc; mientras que el mercado secundario provee de la oportunidad de salida a aquellos inversionistas que necesitan convertir en liquidez sus activos, adicionalmente este mercado secundario provee información vital de precios y rendimientos que servirá de insumo para las nuevas emisiones primarias, especialmente relevante para la determinación del costo del capital y del costo de nueva deuda. El artículo Does Financial Liberalization Spur Growth? de Geert Bekaert, Campbell R. Harvey y Chistrian Ludblad (2005) Journal of Financial Economics; muestra que la liberalización del mercado de acciones, tiende a incrementar en un punto porcentual (1.0%) el crecimiento económico real en un período de cinco años. Una teoría que podría explicar este fenómeno es que una mayor apertura y desarrollo de un mercado de acciones reduciría el costo del capital incentivando a los empresarios a abordar nuevas inversiones, haciendo factibles proyectos que antes resultaban inviables. Otro artículo que soporta la importancia de los mercados de capitales, ésta vez desde el mercado de deuda, es The Role of Domestic Debt Markets in Economic Growth: An Empirical Investigation for Low-income Countries and Emerging Markets de S. M. Ali Abbas and Jakob E. Christensen para el Fondo Monetario Internacional 2007. Demuestran que el mercado de deuda tiene un impacto positivo en el crecimiento económico siempre que el endeudamiento público doméstico se mantenga en niveles moderados, de lo contrario el endeudamiento público tiende a producir efectos de desplazamiento de la inversión privada (crowding out). Los efectos positivos de los mercados de capitales se potencian enormemente cuando en el país existen instituciones de alta calidad: leyes, reglamentos, reguladores, tribunales, instancias de promoción de la libre competencia, etc. Los países que han impulsado el desarrollo de mercados de capitales han realizado reformas integrales en todas éstas áreas para dar un soporte creíble y de alta calidad al desarrollo del mercado. El artículo de Bekaert y demás (2005) citado demuestra que el efecto positivo puede multiplicarse por tres en países con instituciones de alta calidad. Muchos autores creen que el desarrollo de un mercado de capitales es un prerrequisito para un crecimiento económico sólido y estable, sustentado sobre una actividad empresarial diversificada, competitiva y con acceso a múltiples fuentes de financiamiento que soporten sus planes y actividades.