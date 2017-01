Puerto Rico espera récord de turistas este nuevo año

Agencia (EFE)

San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico recibió el pasado viernes al Harmony of The Seas, el crucero más grande del mundo, días antes del comienzo de un nuevo año turístico en el que se espera que lleguen a la isla caribeña una cifra récord de 1,7 millones de pasajeros por vía marítima.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, fue el encargado de encabezar el recibimiento al barco en el muelle 3 de San Juan, donde destacó la importancia que tiene la llegada de este crucero para la economía de la isla, sumida en una profunda crisis desde hace una década.

“Este nuevo crucero es capaz de transportar a casi 6.300 pasajeros y cerca de 2.400 tripulantes, lo que lo convierte, literalmente, en el nuevo rey de los mares”, destacó el jefe del Ejecutivo local, que concluye su mandato en enero.

Según dijo, desde diciembre y hasta abril de 2018 el Harmony of The Seas realizará un total de 24 viajes a Puerto Rico, lo que supondrá una llegada masiva de turistas.

Desde diciembre de 2014, con el Quantum of The Seas, Puerto Rico comenzó a recibir este tipo de barcos de grandes dimensiones propiedad de la naviera Royal Caribbean.

En noviembre de 2015, la isla dio la bienvenida al Anthem of The Seas, mientras que en los meses de marzo y junio atracaron en San Juan el Oasis of The Seas y al Allure of The Seas, respectivamente.