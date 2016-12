Situación desafiante para Europa y Asia

Carlos Arturo Guisarre

Santo Domingo

Para los exportadores dominicanos que miran hacia Europa o Asia Central, el Banco Mundial les tiene una advertencia: son tiempos duros para ambas regiones del mundo, separadas solo por los Montes Urales.

“El voto por el Brexit (la salida de Reino Unido de la Unión Europea) o la crisis de los refugiados (sirios y afganos) al norte del mar Mediterráneo ponen a prueba la cohesión interna de naciones europeas y centroasiáticas”, sostuvo el Banco Mundial en su informe Polarization and Populism, Economic Update of Europe and Central Asia (algo así como Polarización y Populismo, Recuento Económico de Europa y Asia Central).

Rusia, Europa del Este, Asia Central y el Sur del Cáucaso aun batallan con el desplome de los precios del petróleo, sustentados de manera creciente por un deterioro en los precios de los “commodities” en general.

Lo que ocurre, según el Banco Mundial, es que esa baja “estrepitosa” en las materias primas crea tensiones fiscales, coloca a los sectores financieros en la necesidad de hacer reformas y les obliga a cambiar su orientación productiva desde el consumo hacia los bienes exportables. “En Turquía, tensiones políticas y sociales se han incrementado como secuelas de un intento de golpe de Estado”, cita el informe Polarization and Populism.

En esta región las fricciones geopolíticas se incrementan. En ese aspecto, estos desafíos pesan sobre el desempeño económico, por el crecimiento del producto interno bruto general de estas naciones será menor en promedio de lo que se experimentaría en un ambiente menos conflictivo. “La región enfrenta desafíos estructurales difíciles, que si no se toman las medidas fiscales oportunas, puede crecer la pobreza en el largo plazo”, sostuvo el informe del Banco Mundial.

Lo primero que establece el reporte del organismo multilateral es que los precios bajos del petróleo pueden estar allí para quedarse, conjuntamente con las cotizaciones de los “commodities”. Los países exportadores de petróleo han sufrido porque se reduce el ingreso nacional con la misma velocidad con la que caen los precios, sostuvo el Banco Mundial.

“Grandes compañías de algunos de estos países de Europa del Este y Asia Central dependen de los ingresos del petróleo y los beneficios de la construcción, para generar los empleos y pagar los impuestos que mantengan un orden de bienestar socioeconómico”, citó el documento elaborado por la entidad financiera global.

Estas pinceladas sobre la situación de mercado de Europa y Asia Central le dan pistas al Banco Mundial de que el populismo, una forma de gobierno de polarización radical, se erija en la mayoría de estos países como la solución rápida que busca la población general a la falta de ingresos o de puestos de trabajo.

BANCO MUNDIAL AUGURA BAJA EN LA INVERSIÓN

Inversiones: El informe del Banco Mundial titulado Polarization and Populism, Economic Update of Europe and Central Asia (algo así como Polarización y Populismo, Recuento Económico de Europa y Asia Central) explicó que posiblemente una baja sensible en la tasa de inversión sea “la nueva normalidad” en un contexto donde envejece la población económicamente activa y aumenta el déficit comercial (en especial en las naciones productoras de petróleo).

A menos que políticas públicas sean adoptadas para aumentar la productividad industrial y laboral, la disminución, lenta pero constante, de la tasa de inversión por parte de agentes internos y externos desacelerará el crecimiento, de acuerdo al Banco Mundial, lo que puede causar problemas en la cohesión.