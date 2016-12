RD ocupa lugar 103 en ‘Doing Business’ 2017

Carlos Arturo Guisarre

carlos.guisarre@listindiario.com

Santo Domingo

El Banco Mundial opina que República Dominicana ocupa el lugar 103 en el tablero jerárquico de las economías del mundo donde es más fácil hacer negocios, entre 190 territorios nacionales analizados por el informe Doing Business.

El reporte Doing Business 2017, Equal Opportunity for All (algo así como el Quehacer de los Negocios 2017, Igualdad de oportunidades para todos) ubica a México como la nación donde es más fácil hacer negocios de América Latina, señalado en el “ranking” en la casilla 47.

Otras economías de la región como Colombia (53), Perú (54), el país libre-asociado de Puerto Rico (55), Chile (57), Costa Rica (62), Panamá (70), Guatemala (88), Uruguay (90) y El Salvador (95) están por encima de República Dominicana, según el Doing Business 2017, como lugares donde el quehacer del inversionista se facilita.

Haití está entre los menos afortunados de la valoración del Banco Mundial, ocupando el podio 181, mientras que el liderazgo a nivel general lo ostenta Nueva Zelanda este año, una nación que se encuentra en Oceanía.

En especial sobre República Dominicana, el Banco Mundial la destaca en el lugar número 45 en lo referente a la facilidad para conseguir los permisos de construcción, pero en contraposición con el esfuerzo hecho por el Estado dominicano para facilitar el emprendimiento, cuando se aborda el criterio “Starting a business” (algo así como Iniciar un negocio), cae al lugar 115 de 190.

En lo concerniente a registrar una propiedad, la nación dominicana es percibida como la número 82, no obstante, el sector eléctrico regresa al “ranking” como el villano de la película por la colocación del país en el puesto 148, en la categoría “Getting electricity” (algo así como Acceso a electricidad).

Aun así, las mejoras reconocidas por el Banco Mundial en términos de una más rápida aprobación de los planes de conexión le pueden colocar en una mejor percepción para estudios posteriores de esta naturaleza.

El informe Doing Business reconoce que la nación dominicana tiene un producto per cápita de US$6,130 sobre la base de 10.5 millones de habitantes. “República Dominicana hizo que pagar impuestos sea menos costoso al reducir la tasa impositiva para las corporaciones”, citó el documento del Banco Mundial, basado en observaciones hechas dentro de los límites de la ciudad de Santo Domingo.

Como las pequeñas y medianas empresas ganan ponderación dentro de las economías, el 62% de los países estudiados, de acuerdo con el Doing Business, realizan reformas legales u operativas con fines de incluir a las pymes en las compras públicas.

“Otras regiones están estableciendo incentivos orientados a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas para que firmen contratos de compra con el sector público, tales como Angola, Costa de Marfil, República Dominicana, India y Marruecos, por ejemplo, haciendo que el 20% de las compras públicas se canalicen a las pymes”, sostuvo el Banco Mundial, por medio del Doing Business 2017, un documento consultado por inversionistas de todo mundo a la hora de decidir dónde llevar los capitales.

El Doing Business mide qué tan fácil es en una nación emprender, innovar, instalar estructura, pasar mercancía por las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, además de las facilidades para obtener crédito.

De acuerdo con la introducción al informe, el Banco Mundial ha hecho una evolución del Doing Business, desde el enfoque exclusivo de los procesos regulatorios, hasta la calidad de las regulaciones por sí mismas. Los impuestos y el componente de género también han cobrado importancia.

LATINOAMÉRICA

Hay que remontarse a la posición número 47 para encontrarse con México, la economía de América Latina con la mejor valoración del Banco Mundial dentro del Doing Business 2017, como lugar para hacer negocios.

Los primeros 10

Las mejores 10 naciones del mundo para hacer negocios, según el informe Doing Business, del Banco Mundial, son Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, la administración especial de Hong Kong, La República de Corea (Corea del Sur), Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Macedonia.

Además, China Taiwán, Estonia, Filandia, Latvia, Australia, Georgia, Alemania e Irlandia están altos en el “ranking” de los mejores países para invertir.

Devolver impuestos

El Doing Business 2017 expuso que 43 economías entre las 190 que son analizadas en el informe muestran retrasos para devolver impuestos indirectos y tributos relaciones con exportaciones, organizaciones diplomáticas e instituciones sin fines de lucro, entre ellas se encuentra República Dominicana, Ecuador, Kazajistán, Kenia, Mali y Filipinas.

“A veces hay que esperar hasta cuatro meses para obtener la devolución”.